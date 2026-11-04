SUMITOMO CHEMICAL: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SUMITOMO CHEMICAL hat am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,920 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,73 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 3,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,86 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at