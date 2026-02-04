SUMITOMO CHEMICAL gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SUMITOMO CHEMICAL präsentierte am 03.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,94 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,700 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,97 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 4,35 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at