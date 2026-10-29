Sumitomo Chemical India hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sumitomo Chemical India veröffentlichte am 26.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,14 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sumitomo Chemical India ein EPS von 3,56 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 9,07 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 2,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sumitomo Chemical India 9,30 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 3,20 INR sowie einen Umsatz von 8,97 Milliarden INR belaufen.

Redaktion finanzen.at