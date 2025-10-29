Sumitomo Chemical India legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sumitomo Chemical India ließ sich am 27.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sumitomo Chemical India die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,56 INR. Im Vorjahresviertel hatte Sumitomo Chemical India 3,85 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Sumitomo Chemical India mit einem Umsatz von insgesamt 9,30 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,88 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 5,92 Prozent verringert.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,83 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 10,42 Milliarden INR belaufen hatte.

