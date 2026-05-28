Sumitomo Chemical India legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sumitomo Chemical India veröffentlichte am 26.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,23 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,00 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,84 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,79 Milliarden INR in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 10,88 INR beziffert, während im Vorjahr 10,13 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 32,38 Milliarden INR – ein Plus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Sumitomo Chemical India 31,24 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at