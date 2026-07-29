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29.07.2026 06:31:29
Sumitomo Chemical India: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Sumitomo Chemical India hat sich am 27.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei 4,30 INR. Im letzten Jahr hatte Sumitomo Chemical India einen Gewinn von 3,57 INR je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,63 Milliarden INR – ein Plus von 0,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sumitomo Chemical India 10,57 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 4,30 INR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 10,09 Milliarden INR erwartet.
Redaktion finanzen.at
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