Sumitomo Chemical India stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sumitomo Chemical India lud am 27.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,52 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,74 INR je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,52 Prozent auf 5,68 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,42 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,20 INR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 6,67 Milliarden INR geschätzt.

