Sumitomo Chemical informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sumitomo Chemical präsentierte in der am 03.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 29,12 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 21,46 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sumitomo Chemical in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,91 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 610,93 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 663,44 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at