Sumitomo Chemical präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sumitomo Chemical hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 24,70 JPY, nach -2,760 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,89 Prozent auf 578,20 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 526,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at