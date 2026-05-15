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15.05.2026 06:31:29
Sumitomo Chemical präsentierte Quartalsergebnisse
Sumitomo Chemical lud am 14.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 16,22 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sumitomo Chemical 6,12 JPY je Aktie generiert.
Umsatzseitig standen 622,19 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 11,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sumitomo Chemical 701,45 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 37,16 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 23,59 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2 328,52 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 2 606,28 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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