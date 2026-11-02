Sumitomo Dainippon Pharma gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sumitomo Dainippon Pharma hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 47,46 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sumitomo Dainippon Pharma ein EPS von 220,63 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,01 Prozent auf 137,00 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 119,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at