|
02.11.2026 06:31:29
Sumitomo Dainippon Pharma gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Sumitomo Dainippon Pharma hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 47,46 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sumitomo Dainippon Pharma ein EPS von 220,63 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,01 Prozent auf 137,00 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 119,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!