Sumitomo Dainippon Pharma hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sumitomo Dainippon Pharma hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,01 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,96 Prozent auf 672,7 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 693,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,78 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Sumitomo Dainippon Pharma 0,390 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 3,01 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,62 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at