Sumitomo Dainippon Pharma: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sumitomo Dainippon Pharma ließ sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sumitomo Dainippon Pharma die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 220,63 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -121,230 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 119,12 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 90,07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at