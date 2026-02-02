|
Sumitomo Dainippon Pharma: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Sumitomo Dainippon Pharma hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,880 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 782,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 737,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
