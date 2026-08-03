Sumitomo Dainippon Pharma stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sumitomo Dainippon Pharma hat am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sumitomo Dainippon Pharma 0,200 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 812,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 747,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at