Sumitomo Dainippon Pharma vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sumitomo Dainippon Pharma gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,04 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 6,08 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Sumitomo Dainippon Pharma mit einem Umsatz von insgesamt 105,55 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 105,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,10 Prozent verringert.

Sumitomo Dainippon Pharma hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 268,99 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 59,49 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 453,29 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 398,83 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at