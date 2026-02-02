Sumitomo Dainippon Pharma veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sumitomo Dainippon Pharma ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sumitomo Dainippon Pharma die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 22,19 JPY. Im Vorjahresviertel waren 134,53 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 120,62 Milliarden JPY – ein Plus von 7,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sumitomo Dainippon Pharma 112,43 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at