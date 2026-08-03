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03.08.2026 06:31:29
Sumitomo Dainippon Pharma: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Sumitomo Dainippon Pharma hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 39,02 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 28,21 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,90 Prozent auf 129,50 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 108,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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