Sumitomo Densetsu gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sumitomo Densetsu lud am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 152,61 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sumitomo Densetsu noch ein Gewinn pro Aktie von 76,70 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Sumitomo Densetsu 60,58 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 49,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at