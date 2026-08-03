Sumitomo Electric Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sumitomo Electric Industries hat sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,07 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sumitomo Electric Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,35 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,94 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at