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03.08.2026 06:31:29
Sumitomo Electric Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Sumitomo Electric Industries präsentierte am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 21,29 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sumitomo Electric Industries 11,26 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 1 330,59 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1 148,44 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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