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02.11.2026 06:31:29
Sumitomo Electric Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Sumitomo Electric Industries hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 29,80 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 20,14 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1 434,32 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 225,03 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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