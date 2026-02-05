Sumitomo Electric Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sumitomo Electric Industries hat am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,320 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sumitomo Electric Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,52 Milliarden USD im Vergleich zu 7,83 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

