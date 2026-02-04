Sumitomo Electric Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sumitomo Electric Industries ließ sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sumitomo Electric Industries die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 101,65 JPY. Im Vorjahresviertel waren 48,63 JPY je Aktie erzielt worden.

Sumitomo Electric Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1 313,44 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1 193,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at