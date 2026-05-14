Sumitomo Electric Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sumitomo Electric Industries gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,670 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sumitomo Electric Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,07 Milliarden USD im Vergleich zu 8,13 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,14 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Sumitomo Electric Industries 1,63 USD je Aktie verdient.

Sumitomo Electric Industries hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 33,91 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 30,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at