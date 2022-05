Sumitomo Electric Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sumitomo Electric Industries ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sumitomo Electric Industries die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,316 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,691 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,73 Prozent zurück. Hier wurden 7,06 Milliarden USD gegenüber 7,82 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,316 USD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 7,27 Milliarden USD belaufen hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,948 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Sumitomo Electric Industries ein EPS von 0,660 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 3,07 Prozent auf 26,67 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 25,85 Milliarden USD gelegen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,867 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 27,79 Milliarden USD geschätzt.

