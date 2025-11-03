Sumitomo Electric Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sumitomo Electric Industries veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 80,54 JPY gegenüber 56,41 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1 225,03 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sumitomo Electric Industries einen Umsatz von 1 132,23 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at