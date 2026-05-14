14.05.2026 06:31:29

Sumitomo Electric Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sumitomo Electric Industries gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 246,56 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sumitomo Electric Industries 102,70 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1 423,27 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1 238,55 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 473,78 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Sumitomo Electric Industries ein EPS von 248,47 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4 679,79 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 5 110,17 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich tiefer
An den Börsen in Asien werden am Freitag vorrangig Verluste eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen