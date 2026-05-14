Sumitomo Electric Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sumitomo Electric Industries gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 246,56 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sumitomo Electric Industries 102,70 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1 423,27 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1 238,55 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 473,78 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Sumitomo Electric Industries ein EPS von 248,47 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4 679,79 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 5 110,17 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at