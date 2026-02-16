|
16.02.2026 06:31:31
Sumitomo Forestry: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Sumitomo Forestry präsentierte in der am 13.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 61,45 JPY. Im Vorjahresviertel waren 50,45 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Sumitomo Forestry im vergangenen Quartal 633,70 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sumitomo Forestry 561,31 Milliarden JPY umsetzen können.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 174,13 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Sumitomo Forestry 189,80 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2 267,58 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2 053,65 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.