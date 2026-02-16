Sumitomo Forestry: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sumitomo Forestry präsentierte in der am 13.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 61,45 JPY. Im Vorjahresviertel waren 50,45 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Sumitomo Forestry im vergangenen Quartal 633,70 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sumitomo Forestry 561,31 Milliarden JPY umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 174,13 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Sumitomo Forestry 189,80 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2 267,58 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2 053,65 Milliarden JPY in den Büchern standen.

