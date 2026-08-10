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10.08.2026 06:31:29
Sumitomo Forestry: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Sumitomo Forestry ließ sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sumitomo Forestry die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es stand ein EPS von 16,52 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sumitomo Forestry noch ein Gewinn pro Aktie von 46,25 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 731,19 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 563,12 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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