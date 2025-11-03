Sumitomo Forestry: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sumitomo Forestry hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 33,55 JPY. Im letzten Jahr hatte Sumitomo Forestry einen Gewinn von 48,61 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Sumitomo Forestry mit einem Umsatz von insgesamt 559,13 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 510,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,44 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at