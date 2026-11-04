Sumitomo gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sumitomo hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 33,40 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 26,98 JPY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sumitomo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1 969,20 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1 749,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at