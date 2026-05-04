SUMITOMO hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SUMITOMO ließ sich am 01.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SUMITOMO die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SUMITOMO ein EPS von 0,790 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,74 Prozent auf 12,46 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

SUMITOMO hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 3,04 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 48,69 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,56 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 47,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at