SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 118,44 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 49,13 JPY je Aktie generiert.

SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 298,61 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 253,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at