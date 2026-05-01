SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,11 USD gegenüber 0,090 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,78 Prozent auf 1,63 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at