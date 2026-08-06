SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES ließ sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 USD gegenüber 0,090 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,87 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,75 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at