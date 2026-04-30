SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 65,96 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES noch ein Gewinn pro Aktie von 54,04 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 255,57 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 241,54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at