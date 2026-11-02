SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 55,01 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 62,41 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,30 Prozent auf 280,06 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 258,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at