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02.11.2026 06:31:29
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,09 USD, nach 0,110 USD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,75 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,76 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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