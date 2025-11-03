SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 62,41 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,29 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 258,58 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 251,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at