SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,74 Prozent auf 2,04 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,430 USD. Im Vorjahr waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 7,13 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7,07 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at