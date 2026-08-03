Sumitomo informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sumitomo hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Sumitomo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 39,95 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 35,30 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1 949,36 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1 787,92 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at