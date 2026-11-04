SUMITOMO legte Quartalsergebnis vor

SUMITOMO hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,37 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,87 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at