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11.11.2026 06:31:29
Sumitomo Metal Mining: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Sumitomo Metal Mining äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,41 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 97,85 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 515,92 Milliarden JPY gegenüber 403,76 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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