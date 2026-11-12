Sumitomo Metal Mining hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sumitomo Metal Mining ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sumitomo Metal Mining die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,01 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,170 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,24 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 2,74 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at