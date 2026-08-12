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12.08.2026 06:31:29
Sumitomo Metal Mining: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Sumitomo Metal Mining stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,08 Prozent auf 3,39 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,63 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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