|
10.02.2026 06:31:29
Sumitomo Metal Mining: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Sumitomo Metal Mining hat sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 200,09 JPY. Im Vorjahresviertel waren -61,480 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Sumitomo Metal Mining mit einem Umsatz von insgesamt 467,36 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 392,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 19,02 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schließlich unter 25.000 Punkten -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich höher - Nikkei weiter auf Rekordkurs
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex legte zu. Die US-Börsen schlossen mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Dienstag höher.