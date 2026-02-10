Sumitomo Metal Mining: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sumitomo Metal Mining hat sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 200,09 JPY. Im Vorjahresviertel waren -61,480 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Sumitomo Metal Mining mit einem Umsatz von insgesamt 467,36 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 392,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 19,02 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at