12.05.2026 06:31:29

Sumitomo Metal Mining: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sumitomo Metal Mining gab am 11.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 251,34 JPY, nach -47,730 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Sumitomo Metal Mining im vergangenen Quartal 490,87 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sumitomo Metal Mining 400,55 Milliarden JPY umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 649,55 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 59,99 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1 593,35 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1 741,59 Milliarden JPY ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 541,16 JPY je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 1 706,13 Milliarden JPY beziffert.

Redaktion finanzen.at

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