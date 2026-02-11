Sumitomo Metal Mining stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sumitomo Metal Mining hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sumitomo Metal Mining -0,100 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,58 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,03 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at