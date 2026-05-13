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13.05.2026 06:31:29
Sumitomo Metal Mining stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sumitomo Metal Mining hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sumitomo Metal Mining ein EPS von -0,080 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,13 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,63 Milliarden USD in den Büchern standen.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,08 USD, nach 0,100 USD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,45 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 11,56 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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